В Курганской области 7 из 8 человек погибли в результате столкновений автомобилей

В курганской Госавтоинспекции озвучили результаты анализа дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона, в котором говорится, что каждая вторая автомобильная авария связана со столкновением транспортных средств.

Такая тенденция будет, похоже, сохраняться и в этом году. Только в январе в 21 столкновении авто семь человек погибли и 30 получили различные травмы. По мнению специалистов, основными причинами столкновений являются нарушения водителями правил дорожного движения, использование ими неправильных приемов управления автомобилем, а также неисправности машины и неблагоприятные погодные и дорожные условия. Отдельное и значительное место, по мнению сотрудников ГИБДД, среди причин столкновений занимает управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские советуют водителям не превышать скорость и учитывать интенсивность движения, особенности транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. Для безопасного проезда перекрестка водитель обязан проследить, есть ли в это время на пересечении дорог другие транспортные средства или пешеходы. При совершении обгона и во избежание столкновения от водителя требуются точность расчета, достаточно высокое мастерство и умение правильно оценить ситуацию на дороге.

Фото ОГИБДД УМВД России по городу Кургану

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