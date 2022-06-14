В Курганской области девятиклассники сдавали экзамены по четырем предметам

Экзамены сразу по четырем предметам сдавали сегодня, 1 июня, выпускники 9 классов. В Курганской области ОГЭ по истории, физике, биологии и химии выбрали 3895 школьников.

Со слов начальника отдела оценки качества образования департамента образования и науки Ирины Новоселовой все экзамены в этот день прошли в штатном режиме.

- В этом году впервые экзамен по химии проходил с применением лабораторного оборудования. По биологии, физике и истории существенных изменений не было, - рассказала Ирина Новоселова.

Она сообщила, что ход проведения ОГЭ разрешили контролировать общественным наблюдателям, серьезных нарушений выявлено не было.

В департаменте образования и науки сказали, что результаты экзаменов по истории, физике, биологии и химии станут известны через десять рабочих дней. Пересдать ОГЭ можно будут в июле в резервные сроки. Следующий экзамен для девятиклассников пройдет 7 июня. В этот день ребята будут сдавать русский язык.

Фото администрации Кургана.