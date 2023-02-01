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В Курганской области два мигранта получили тюремный срок

Они проникли на территорию России в обход пограничных пунктов пропуска, но были задержаны.

1 февраля, 2023 - 12:10

Суд Петуховского муниципального округа Курганской области вынес приговор двум мигрантам, которые незаконно проникли на территорию Российской Федерации.

Въезд в нашу страну им был запрещен, сообщили «Новому миру» в пресс-службе Управления ФСБ России по Курганской области. Для одного запрет за совершенные ранее нарушения миграционного законодательства действовал до 2024 года, а для второго – бессрочно.

Поэтому злоумышленники решили проникнуть на территорию России из Казахстана не через пограничные пункты пропуска, а в обход. Пользуясь картами в Интернете, они заранее спланировали маршрут, однако были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в районе села Горбунешное Петуховского округа.

Российский суд назначил каждому нарушителю государственной границы РФ наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии общего режима.

Фото пресс-службы УФСБ России по Курганской области.

1 февраля, 2023 - 12:10

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