В Курганской области инспекторы ДПС под прикрытием следят за водителями

В этом году в ходе скрытого надзора курганскими инспекторами ДПС уже зафиксировано и пресечено 310 нарушений правил дорожного движения.

Так, за разговор по телефону без применения специальных технических средств привлечены к ответственности 36 водителей. Кроме этого, скрытый патруль зафиксировал 24 нарушения правил проезда перекрестков водителями транспортных средств и 25 нарушений ПДД пешеходами. В поле зрения скрытого патруля попадали и такие нарушения, как перевозка детей без специальных удерживающих устройств, выезд на встречную полосу, управление автомобилем с тонированными стёклами, сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. Особое внимание скрытого патруля привлекают водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

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