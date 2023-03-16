В Курганской области «Лада Калина» вылетела на «встречку», водитель погиб трое человек в больнице

Водитель 1984 года рождения на автомобиле «Лада Калина» двигался со стороны Челябинска в направлении к Омску. Не справившись с управлением, он вылетел на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «Киа Рио», за рулём которого находился водитель 1974 года рождения.

Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по городу Кургану. Водителя иномарки доставили в отделение травматологии Курганской городской больницы № 1. Пассажир автомобиля «Киа» 1981 года рождения попал в ту же больницу, только в отделение реанимации. Ещё одного пассажира – девочку 2007 года рождения – отвезли в областную детскую клиническую больницу имени «Красного Креста».

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