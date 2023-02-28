В Курганской области начинающий водитель уснул за рулём прямо на трассе

В Варгашинском округе утром 27 февраля произошло столкновение автомобилей.

Водитель 2003 года рождения ехал на ВАЗ-2114. На 321-ом километре трассы Иртыш молодой человек уснул за рулём, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ДАФ с полуприцепом Шмитц, сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. За рулем большегруза находился водитель 1973 года рождения.

Водителя легкового автомобиля с травмами доставили в районную больницу. Установлено, что молодой человек имеет стаж вождения один год. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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