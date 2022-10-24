В Курганской области от управления авто отстранили 29 водителей

Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии в минувшие выходные проверяли водителей на предмет управления транспортном в нетрезвом виде.

Посетили более 500 населённых пунктов. В ходе проверочных рейдов выявили 29 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. 3 из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Этим гражданам грозит уголовная ответственность.

В ходе проверки сотрудники полиции выявили более 20 водителей без права управления транспортом. Ещё 8 зауральцев находились за рулём, будучи лишёнными этого права. За грубые нарушения ПДД 36 единиц автомототранспорта поместили на специализированные стоянки, сообщают в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Напомним, пьянство за рулём до сих пор остаётся наиболее социально опасным явлением и всегда находится в центре внимания сотрудников Госавтоинспекции. Дорожные полицейские обращаются к участникам движения с просьбой своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют авто с признаками опьянения.

Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской области.

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