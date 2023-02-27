В Курганской области ожидают снегопад, метель и сильный ветер

Кроме неблагоприятных погодных условий, ожидается повышение температуры воздуха до +1°С, порывы ветра до 17 м/с, что осложнит дорожную обстановку. Это может привести к образованию гололедицы, снежного наката, и стать причиной аварийных ситуаций.

Для безопасности дорожного движения водителям следует изменить стиль вождения, не допускать нарушений установленного скоростного режима, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, использовать противотуманные фары с ближним светом фар, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением, заносу автомобиля. По возможности отложите дальние, загородные поездки.

Пешеходам стоит отказаться от пеших прогулок. В случае выхода на улицу при пересечении проезжей части даже в зоне видимости пешеходного перехода необходимо объективно оценивать расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, переходить дорогу, только убедившись в полной безопасности. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости нужно обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов на одежде.

Телефоны экстренных служб:

112 – Служба экстренного реагирования

25-64-90, 102 – Дежурная группа ГИБДД

8-982-331-37-84 – Диспетчерская служба Упрдор «Южный Урал» (федеральные автомобильные дороги)

8-963-866-22-24 – Диспетчерская служба «Курганавтодор» (региональные и межмуниципальные дороги).