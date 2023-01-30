В Курганской области пенсионер убил соседку поленом

Утром 21 ноября 2021 года в собственном доме, расположенном по улице 47 лет Октября в рабочем посёлке Мишкино, была обнаружена 83-летняя женщина с тяжёлыми травмами головы. Пострадавшую доставили в больницу, где спустя непродолжительное время она скончалась.

По подозрению в совершении убийства потерпевшей был задержан 70-летней житель того же посёлка – сосед, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.Позже мужчина признался в содеянном.

В день смерти пенсионерки мужчина пришёл к ней в дом. Произошла ссора. Гость избил хозяйку квартиры поленом. Женщина не могла постоять за себя. С места преступления злоумышленник скрылся.

По приговору суда убийца проведёт 10 лет в колонии строгого режима.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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