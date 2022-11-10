В Курганской области три грузовых вагона сошли с рельсов, ущерб миллионный

В Курганской транспортной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника ОАО «РЖД», его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло причинение крупного ущерба.

По версии следствия, обвиняемый, находящийся в должности составителя поездов, при осуществлении маневровых работ на железнодорожных путях в Каргапольском районе Курганской области, не убедился в исправности стрелочного перевода, по которому двигался состав. В результате произошло ЧП - сход с рельсов и повреждение трех грузовых вагонов.

Собственнику вагонов – индивидуальному предпринимателю - причинен крупный материальный ущерб на сумму более 1,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Каргапольский районный суд Курганской области для рассмотрения по существу.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.