В Курганской области зафиксированы первые укусы клещей

Чтобы уберечь себя от возможности заражения энцефалитом, не посещайте места, где обитают клещи, в том числе лесные массивы! Какие еще меры следует предпринять, рассказывает и.о. главврача Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер.

- Клещи становятся активны еще тогда, когда не сошел снежный покров. Они несут в себе опасность заражения вирусным заболеванием — клещевым энцефалитом, который дает много тяжелых осложнений. Способ не заболеть вирусом — временно отказаться от посещения лесов и поставить себе противоклещевую вакцину, - предложил Эдуард Вебер.

По его словам, в травмпункт Курганской детской поликлиники с жалобой на укус клеща обратились уже двое несовершеннолетних. И.о. главврача дал советы родителям, как себя вести, если заметили на ребенке опасное насекомое:

- Прежде всего, не нужно паниковать. Следует немедленно обратиться в травмпункт, не вынимая — это очень важно — клеща из ранки, места укуса. Медработники сделают это самостоятельно, профессионально, почему чего при необходимости поставят ребенку противоклещевой иммуноглобулин.

Ставить противоклещевую вакцину можно с 3-летнего возраста. Прививка является добровольной, но помогает от заболевания клещевым энцефалитом, развития тяжких осложнений.

- Вакцина является двухкомпонентной, промежуток между уколами — 2 недели. В это время пациенту категорически нельзя посещать леса и подвергать себя риску укуса, - предупредил Эдуард Вебер.

Николай Волков.

Фото сайта chudo-prirody.com.