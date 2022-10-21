В Курганскую область ввезли 17 нерастаможенных автомобилей из Армении

В преддверии празднования Дня таможенника России, который отмечают 25 октября, и 30-летия со Дня создания Уральского таможенного управления журналисты побывали на Курганском таможенном посту Тюменской таможни и увидели, как работают мобильные группы.

Начальник Курганского таможенного поста Тюменской таможни Михаил Сергеев рассказал о зафиксированных нарушениях: « За 9 месяцев 2022 года возбуждено 164 дела об административных правонарушениях, почти 72% из которых произошли по причине несвоевременного представления статистических форм учёта перемещения товаров во взаимной торговле со странами ЕАЭС – Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия. В Курганском таможенном посту работают 15 человек, из которых 5 - в Петухово. Через Курган проходят 2 автомобильные трассы федерального значения и крупная железнодорожная магистраль. Сотрудники таможни осуществляют контроль декларирования товаров, перемещаемых по процедуре таможенного транзита, х в международных почтовых отправлениях, складов временного хранения, досмотр и осмотр».

В «зоне» журналисты увидели 2 задержанных транспортных средства. Один из автомобилей был ввезён из Литвы по процедуре временного ввоза, который просрочен на год. По подведомственности ГИБДД передали дело таможенникам. Вторая машина поступила из республики Армения год назад. Такие авто ввозились в республику по пониженным ставкам таможенных платежей и могли использоваться только на территории Армении. При ввозе в РФ в отношении таких транспортных средств должна была быть доплачена разница. Однако некоторые лица пренебрегали этими правилами, поэтому автомобиль и остался в зоне таможенного контроля. Если владелец не совершит необходимые платежи, транспортное средство будет передано Росимуществу на реализацию.«В период с 2020 года по настоящее время таких армянских автомобилей на территории Курганской области задержано 17 единиц. На Урале такого количества больше нигде нет. Отработали мы вместе с ГИБДД», – отметил Михаил Сергеев.

С начала года в регион поступило более 238 единиц спецтехники и общественного транспорта. Из Китая прибыли 64 автокрана, 74 погрузчика, 50 самосвалов и 50 автобусов. Как рассказал Михаил Сергеев, сумма таможенных платежей составила более 440 млн рублей. Это рекордное количество спецтехники, поступившей по процедуре таможенного транзита в Курган за последние 8 лет. Переориентация логистических цепочек с Запада на Восток обусловлена санкционным давлением, применяемым в отношении России.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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