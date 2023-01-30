В Куртамыше полицейские закидали снегом печную трубу и спасли трёх человек

Во время патрулирования города трое участковых уполномоченных полиции Куртамыша заметили, что у одного из домов на улице Тургенева печная труба охвачена пламенем, и огонь уже перекинулся на крышу.

В наряде находились заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Куртамышский» майор полиции Максим Леготин, старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Сергей Глинка и стажер по должности участкового уполномоченного полиции Сергей Сугаков.

Увидев возгорание, полицейские незамедлительно сообщили об этом в пожарную часть. Соседи рассказали участковым, что в доме проживают пенсионеры – муж и жена и ещё один человек с ограниченными возможностями здоровья. Во избежание трагедии полицейские начали действовать до приезда пожарных. Сергей Сугаков перелез через забор палисадника, взобрался по лестнице на крышу дома и лопатой закидал горевшую трубу и крышу снегом.

В это время Максим Леготин и Сергей Глинка приняли меры к эвакуации жильцов. Внутри дома возгорания не произошло. Полицейские успели справиться с огнём и погасить пламя до приезда пожарных.Никто из жильцов не пострадал.

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области.

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