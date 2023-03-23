В Макушинском округе ВАЗ «на встречке» врезался в иномарку

На территории Макушинского округа произошла авария. Погибли и пострадали люди.

Около 21 часа 03 минут 22 марта на автодороге «Иртыш» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, осуществлял движение в сторону города Кургана. На 375-ом километре мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Вольво», за рулем которого находился водитель 1965 года рождения.

Водитель легкового автомобиля и пассажир 1986 года рождения погибли на месте. Еще два пассажира ВАЗ (мужчины 1989 и 1980 годов рождения) получили травмы, с которыми их доставили в районную больницу, уточнили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Установлено, что за 10 лет погибший водитель привлекался к административной ответственности 13 раз, из них 4 за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. При этом в 2019 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Он был лишен права управления на два года, а также ему были назначены обязательные работы сроком на 240 часов. Приговор исполнен в полном объеме в 2021 году. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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