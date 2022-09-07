В одном из гипермаркетов Кургана загорели стройматериалы

Пожарная безопасность объектов с массовым пребыванием людей на особом контроле у сотрудников Главного управления МЧС России по Курганской области.

Именно поэтому различные учения и тренировки на такого рода объектах проводятся регулярно. Так, 6 сентября 2022 года в здании одного из строительных гипермаркетов города прошли опытные пожарно-тактические учения.

По замыслу учений в результате короткого замыкания произошло возгорание мебельных щитов и других горючих строительных материалов в торговом зале оптовой торговли. Благоприятная горючая среда способствовала быстрому распространению пожара по стеллажам, образовалось сильное задымление с едким дымом - возникла угроза жизни обслуживающего персонала и посетителей гипермаркета, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по курганской области.

Администрацией объекта незамедлительно были приняты меры по эвакуации работников и посетителей. Самостоятельно из горящего здания вышли 50 человек. На помощь тем, кто не смог покинуть помещения гипермаркета из-за едкого дыма, направились звенья газодымозащитников, которые спасли двух человек с помощью масок спасаемого. «Пострадавших» вывели в безопасное место и оказали им первую медицинскую помощь.

«Огнеборцы четко и слаженно выполняли поставленные перед ними задачи: прокладывали магистральные линии, применяли перекрывные стволы «КУРС-8», защищали от огня смежные помещения, а также кровлю здания. Условный пожар по повышенному рангу вызов №3 общей площадью 200 кв. метров был оперативно ликвидирован», - прокомментировал начальник 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Курганской области подполковник внутренней службы Василий Буров.

Кроме проверки уровня своей профессиональной подготовки, сотрудники Курганского пожарно-спасательного гарнизона отработали вопросы эффективного взаимодействия с представителями администрации объекта и со службами жизнеобеспечения. Всего на месте учений было задействовано 60 человек личного состава, 12 единиц основной техники и четыре специальной.