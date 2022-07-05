В Петухове осудили незаконно пересёкших госграницу граждан Казахстана

Петуховский районный судом вынес обвинительный приговор в отношении двух граждан Республики Казахстан. Речь идёт о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Летом 2021 года, находясь на территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области, подсудимые решили незаконно пересечь границу для дальнейшего проживания на территории России. Обойдя пункт пропуска и преодолев проволочное заграждение, мигранты направились к железнодорожному полотну, где были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. У одного беглеца не было при себе документов, удостоверяющих личность.

Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что подсудимым назначено наказание в виде одного года восьми месяцев и одного года девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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