В Петуховском округе остановили грузовик с 18 тоннами сомнительной зелени

На 464 км автодороги «Иртыш» Петуховского округа Курганской области в непосредственной близости от российско–казахстанского участка Государственной границы РФ 26 марта остановили автомобиль с 18 тоннами петрушки, зеленого лука и укропа. На упаковках отсутствует маркировка. Машина следовала из Республики Казахстан в город Москву, уточнили в пресс-службе управления Россельзохнадзора.

Водителю выдали предписание о запрете ввоза данной продукции. Машину под контролем специалистов управления Россельхознадзора и пограничников вернули на территорию страны-импортера. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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