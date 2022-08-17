В Петуховском районе задержали незаконных мигрантов

Неудачная попытка проникнуть на территорию Российской Федерации обернулась для двух иностранцев наказанием в виде реального лишения свободы.

Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что въезд на территорию нашей страны гражданам одной из Республик Центральной Азии был запрещен до 2026 года за совершенные ранее правонарушения. Одного из задержанных принудительно депортировали из России за связь с членами террористических организаций.

Зная о том, что за пересечение Государственной границы им грозит уголовная ответственность, соотечественники скрылись от прохождения пограничного контроля. Фигуранты перешли с территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области на территорию Петуховского района неподалеку от деревни Актобан, где их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Петуховский районный суд назначил обвиняемым за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказание в виде одного года и одного года и месяца месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.