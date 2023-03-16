В посёлке Мишкино освободившийся из мест лишения свободы гражданин украл у ребёнка велосипед

В рабочем посёлке Мишкино полицейские раскрыли преступление пятилетней давности.

В 2018 году мужчина, освободившись из мест лишения свободы, прибыл в посёлок. Денег не было, а выпить хотелось. На улице он встретил молодого человека на велосипеде и решил забрать велик. Когда потерпевший зашёл в магазин, злоумышленник сел на оставленный без присмотра велосипед и уехал в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Курганской области. В дальнейшем нарушитель сдал похищенное в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратил на приобретение спиртного.

Было возбуждено уголовное дело. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, но сотрудники полиции продолжали оперативные мероприятия. Спустя некоторое время данный мужчина вновь попал за решётку за другие преступления. В ходе работы оперуполномоченные установили его причастность к краже велосипеда. Гражданин признался в содеянном.

Фото с сайта freepik.com

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