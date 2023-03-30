В Россию по недействительным документам пытались ввести 41 тонну овощей

Таможенники вблизи российско-казахстанской границы остановили для проверки две фуры.

Из Бишкека через Казахстан нарушители везли 21 тонну репчатого лука и 20 тонн редьки. Разгрузить товар планировали в Тюмени и Кургане. При проверке товаросопроводительных документов выяснилось, что фитосанитарные сертификаты на продукцию являются недействительными.

По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях. Транспортные средства с грузом возвращены в Казахстан, уточнили в пресс-службе Тюменской таможни.

С начала года мобильные группы Тюменской таможни проверили более 18 тысяч транспортных средств. Общий вес товаров с нарушениями ввоза – свыше 1,6 тысяч тонн.

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