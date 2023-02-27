В Рябково произошло отключение подачи электричества

Представители компании «СУЭНКО» подтвердили, что отключение вызвано аварией на сетях. Причины возникновения аварии пока не называются. На место происшествия для её устранения выехала дежурная бригада. Сейчас подача электричества восстанавливается.

Без света оставались многоэтажки и дома частного сектора от Центра культуры и досуга «Спутник» вдоль улицы Карбышева в сторону Центра Илизарова. Сам Центр тоже какое-то время был отключён от подачи электроэнергии, но её восстановили в кратчайший срок. Уличное освещение и светофоры продолжали работать в обычном режиме. Освещение оставалось и в районе комплекса многоэтажек по улице 9 мая.

В течение получаса подачу электричества начали постепенно восстанавливать от здания к зданию.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.