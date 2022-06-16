В Шадринске пожарные спасли из огня женщину и двоих детей

Сообщение о возгорании в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Мальцевмкой в Шадринске на пульт МЧС поступило 15 июня в 05 часов 26 минут. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание в квартире, расположенной на четвертом этаже. Едкий дым быстро распространился на верхний этаж, мгновенно заполнив помещение квартир, расположенных над очагом пожара. Незамедлительно было принято решение об эвакуации жильцов», - прокомментировала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

С помощью специальных масок сотрудники МЧС России спасли с 5 этажа женщину и двух мальчиков 2008 и 2012 годов рождения.

«Звеном ГДЗС (газодымозащитной службы) мы поднялись на пятый этаж. На лестничной клетке было сильное задымление, начали проводить разведку, стучали в двери. В одной из квартир нам открыл подросток, он был в противогазе и сказал, что в дальней комнате находятся его родные. Когда мы зашли в комнату, женщина с мальчиком сидели на полу у окна и закрывали органы дыхания влажной тканью. Мы быстро надели на всех троих маски спасаемого и вывели их в безопасное место», - рассказал помощник начальника караула 10 пожарно-спасательной части по охране Шадринска сержант внутренней службы Владислав Заговеньев. Также он подчеркнул важность грамотных действий членов семьи, совершенных до прибытия подразделений.

Добавим, что еще 6 человек в результате возникшего пожара были эвакуированы. В 06 часов 03 минуты пожар площадью 60 кв.м. удалось полностью ликвидировать. Для этого были задействованы 27 человек личного состава и четыре единицы техники. Благодаря оперативным действиям огнеборцев погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Предварительная причина пожара связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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