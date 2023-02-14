Новый мир
Курган -16o
Курс ЦБ:$73,8679,33
16+
Версия для слабовидящих

В Шадринске стрела подъемного крана упала на рабочего

Следственный комитет ведет проверку. На директора стройбазы завели уголовное дело.

14 февраля, 2023 - 15:40

На территории одной из компаний Шадринска, занимающейся торговлей строительными материалами, при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ металлических изделий, был травмирован кладовщик этой базы. Произошел обрыв металлического каната подъема стрелы автомобильного крана, в результате чего она упала на рабочего. Мужчина получил множественные травмы и проходит лечение в Кургане.

По результатам доследственной проверки в отношении директора организации, на которого были возложены обязанности по соблюдению правил охраны труда, возбуждено уголовно дело. По версии следствия, работы проводились краном, не зарегистрированным в Ростехнадзоре. Кроме того, не было обеспечено надлежащее техническое обслуживание автокрана.

14 февраля, 2023 - 15:40

Комментарии

Происшествия
Все новости рубрики Происшествия