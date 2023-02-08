В Шатрово ранее судимый мужчина убил свою сожительницу шваброй

По данным следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии в квартире, где проживал, избил свою сожительницу, нанося ей множественные удары по голове и телу взятой на месте происшествия шваброй. На следующий день потерпевшая скончалась от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью. Обнаружив женщину без признаков жизни, обвиняемый сообщил о совершенном преступлении в правоохранительные органы и был задержан.

Свою вину мужчина полностью признал. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, из мест лишения свободы он освободился в январе 2022 года. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.