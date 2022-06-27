Новый мир
Курган 14o
Курс ЦБ:$53,3255,96
16+
Версия для слабовидящих

В торговом центре Шадринска произошёл пожар

Обошлось без пострадавших.

27 июня, 2022 - 11:30

На первом этаже двухэтажного здания торгового центра в городе Шадринске загорела одежда.

Сообщение о случившемся на пульт МЧС поступило 27 июня в 9 часов 18 минут.

Пожару был присвоен повышенный ранг №2. Ещё до прибытия огнеборцев из здания, самостоятельно эвакуировались 100 человек. На тушение пожара было подано три ствола, создано два боевых участка.

«В результате оперативных и профессиональных действий пожарных возгорание удалось своевременно ликвидировать и не допустить распространения огня на смежные помещения торгового центра», - прокомментировала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

В 9 часов 37 минут пожар на площади 50 кв.м удалось локализовать, в 9 часов 50 минут ликвидировать открытое горение. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Всего в ликвидации пожара были  задействованы 42 человека и 13 единиц техники, из них от МЧС России  29 человек и семь единиц техники. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

27 июня, 2022 - 11:30

Комментарии

Происшествия
Все новости рубрики Происшествия