В торговом центре Шадринска произошёл пожар

На первом этаже двухэтажного здания торгового центра в городе Шадринске загорела одежда.

Сообщение о случившемся на пульт МЧС поступило 27 июня в 9 часов 18 минут.

Пожару был присвоен повышенный ранг №2. Ещё до прибытия огнеборцев из здания, самостоятельно эвакуировались 100 человек. На тушение пожара было подано три ствола, создано два боевых участка.

«В результате оперативных и профессиональных действий пожарных возгорание удалось своевременно ликвидировать и не допустить распространения огня на смежные помещения торгового центра», - прокомментировала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

В 9 часов 37 минут пожар на площади 50 кв.м удалось локализовать, в 9 часов 50 минут ликвидировать открытое горение. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Всего в ликвидации пожара были задействованы 42 человека и 13 единиц техники, из них от МЧС России 29 человек и семь единиц техники. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

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