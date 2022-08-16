В Варгашинском районе нашли артиллерийский снаряд времён Гражданской войны

В Варгашинском районе специалисты группы разминирования ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области обезвредили боеприпас времен Гражданской войны, который обнаружил местный житель в лесном массиве между деревнями Крутиха и Ошурково.

Прибывшие на место инженеры ОМОН Росгвардии установили, что найденный подозрительный предмет является артиллерийским снарядом калибра 76-мм со следами глубокой коррозии. Предположительно, боеприпас относится к периоду Гражданской войны. Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что с соблюдением мер безопасности снаряд был уничтожен.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.