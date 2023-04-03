В выходные в регионе зарегистрировано 14 ландшафтных пожаров

В Курганской области увеличилось число ландшафтных пожаров. В выходные в области зафиксировано 14 возгораний. Сотрудниками МЧС составлены два административных протокола — первый на жителя села Кирово Мишкинского округа, который высыпал золу на территории своего участка - итог горение сухой растительности на площади 0,1 Га. В Целинном округе вблизи села Усть-Уйское гражданин сжигал порубочные остатки, также не соблюдая правила пожарной безопасности, что привело к пожару на площади 40 Га. Проверки по фактам пожаров продолжаются.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере: на граждан – от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей. За те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима (действует с 1 апреля в Кургане), предусмотрены штрафы в размере: на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей; на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.