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В Заозёрном на балконе жилой девятиэтажки вспыхнули домашние вещи

Обошлось без жертв.

20 октября, 2022 - 15:55

В доме №10 во втором микрорайоне Заозёрного в Кургане сегодня днём произошёл пожар.

Сообщение на пульт спасателей поступило в 14:28. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и установили, что на площади 5 кв метров на балконе пятого этажа девятиэтажки горят домашние вещи.

«С помощью масок спасаемого сотрудниками МЧС России спасли одного взрослого и двух детей», - прокомментировала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина, добавив, что в пожаре никто не пострадал.

Пожар локализовали в 14:44, открытое горение ликвидировали в  14:50.

 

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20 октября, 2022 - 15:55

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