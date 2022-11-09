В Зауралье экипажи вневедомственной охраны Росгвардии за месяц раскрыли 12 преступлений

В прошедшем месяце сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Курганской области выявили свыше 980 административных правонарушений, задержали 12 подозреваемых в совершении преступлений, при этом не допустив попыток проникновения на охраняемые объекты.

Так, 19 октября в Кургане нарядом Росгвардии, прибывшим по поступившему из продуктового гипермаркета сигналу, на месте преступления были задержаны ранее судимые за кражи неработающие жители города — 32-летняя женщина и 28-летний мужчина, которые похитили с полок магазина продукты питания. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что всего за 10 месяцев текущего года росгвардейцы более 4 тысяч раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога» и по сообщениям дежурных частей территориальных органов полиции. Пресечено свыше 10 тысяч административных правонарушений, принято участие в раскрытии 266 преступлений, передано полиции 82 лица, находившихся в розыске.

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