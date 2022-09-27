В Зауралье группы задержания Росгвардии пресекли более 900 правонарушений

За минувший месяц, с 25 августа по 25 сентября, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Курганской области более 450 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога» и по сообщениям дежурных частей территориальных органов полиции.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что за указанный период росгвардейцами пресечено свыше 900 административных правонарушений, задержано девятнадцать подозреваемых в совершении преступлений. Попыток проникновения на охраняемые объекты не допущено.

Так, в Кургане наряды вневедомственной охраны Росгвардии дважды выезжали по вызовам о кражах мобильных телефонов, подозреваемые были установлены и переданы полиции для дальнейшего разбирательства, а похищенное изъято.

По приметам росгвардейцы обнаружили и задержали 31-летнюю ранее судимую неработающую жительницу областного центра, неоднократно совершившую кражи из продуктового магазина по пр. Конституции.

Возбуждены уголовные дела.

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