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В Зауралье взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили снаряд времён Гражданской войны

Боеприпас нашли местные жители.

13 сентября, 2022 - 12:30

Жители Притобольного района обнаружили снаряд времён Гражданской войныв районе села Подгорного. Взрывотехники ОМОН «Скиф» обследовали боеприпас с головным взрывателем и следами глубокой коррозии.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что опасная находка была уничтожена на расстоянии от населенных пунктов накладным зарядом взрывчатого вещества с соблюдением мер безопасности.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы.

 

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13 сентября, 2022 - 12:30

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