В зауральском селе в пожаре погибла пенсионерка

В селе Кирово Мишкинского округа после тушения пожара в частном жилом доме нашли тело женщины 1944 года рождения. По предварительной информации, это хозяйка дома.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводят проверку.

Причиной пожара мог стать перекал печи, уточнили в СУ СК России по Курганской области. В настоящее время точные причины произошедшего возгорания и обстоятельства гибели пенсионерки устанавливают специалисты, назначили пожарно-техническую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе при употреблении спиртных напитков, при курении дома, а также при эксплуатации электроприборов, печного отопления и газового оборудования. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.