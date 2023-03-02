Власти Кургана рассказали о хлопке газа в жилом доме в микрорайоне Рябково

По информации городских властей, около шести часов вечера в 4-м подъезде дома № 18 по ул. Перова произошел хлопок, тем не менее пострадавших в результате происшествия не было.

Пресс-служба администрации города сообщает, что собственников квартиры, где произошел хлопок, могут разместить в гостинице.

Также в сообщении утверждается, что системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме. В результате хлопка повреждена стена между туалетом и ванной и вылетели окна в одной из квартир, но соседние помещения не повреждены.

На место происшествия выехали глава города Елена Ситникова, директор департамента ЖКХ Роман Медведев, врио начальника управления по делам ГО и ЧС Игорь Пилюгин, сотрудники МЧС, полиции, газовой службы, руководители и специалисты УКС и АТИ.

По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с портативным газовым баллончиком. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы.

Фото администрации Кургана.