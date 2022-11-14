Вскрыта мошенническая схема, действовавшая в сфере общепита

Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба выявили и пресекли схему ухода от налогов, которая широко применялась в ресторанах и кафе.

Крупная теневая площадка предлагала свои услуги по всей России. Она помогала ресторанам и кафе скрывать истинные доходы, а затем легализовать их. Для этого заведения оснащали подменными кассами и терминалами для банковских карт. В результате деньги при оплате услуг поступали не на их счёт, а направлялись в кредитную организацию. В цепочке их было несколько, не менее трёх.

На каком-то этапе безналичные финансы менялись на неинкассированную наличность. Эта преступная схема давала участвующим в ней ресторанам и кафе возможность не платить налоги в полном объёме. А за счёт обманного сохранения финансовых показателей на нужном уровне ещё и продолжать пользоваться специальными налоговыми режимами, уклоняясь от уплаты НДС. А также выдавать работникам «серую» зарплату, то есть уходить ещё и от зарплатных налогов и сборов.

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