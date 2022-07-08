Взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили снаряд времён Гражданской войны в Зауралье

В Притобольном районе Курганской области сотрудники ОМОН «Скиф» территориального управления Росгвардии обследовали артиллерийский снаряд, обнаруженный местными жителями в ходе сельскохозяйственных работ в поле между деревней Осиновка и селом Давыдовка.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что оперативно прибывшие на место инженеры группы разминирования, осмотрев подозрительный предмет, установили, что это артиллерийский снаряд калибра 120 миллиметров времен Гражданской войны с головным взрывателем и следами глубокой коррозии, представляющий опасность жизни и здоровью окружающих.

С соблюдением необходимых мер предосторожности опасная находка была уничтожена.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы.

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