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Юный курганец хотел помочь незнакомцу и едва не остался без телефона

Нарушитель хотел позвонить по срочному делу.

17 февраля, 2023 - 12:39

В Заозёрном районе Кургана неизвестный попросил у школьника телефон, чтобы позвонить. Ребёнок не отказал.

Незнакомец взял мобильный и убежал. Мальчик сообщил о случившемся родителям. Материальный ущерб составил 4,5 тысячи рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения на близлежащих домах и в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении грабежа, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Похищенный телефон у нарушителя изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за грабёж – лишение свободы на срок до четырёх лет. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фото с сайта freepik.com

 

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17 февраля, 2023 - 12:39

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