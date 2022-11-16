За найденные в Кургане 9 граммов героина закладчики могут провести за решёткой 20 лет

В Кургане нашли закладки с героином общей массой в 9 граммов

Трое граждан могут попасть в места лишения свободы сроком до 20 лет

На прошлой неделе на проспекте Конституции в Кургане сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали трёх жителей одной из азиатских республик, оборудовавших тайники-закладки с запрещёнными веществами. При личном досмотре у 27-летнего мужчины и женщин 26 и 35 лет сотрудники изъяли героин общей массой порядка 9 граммов.

Действуя группой лиц по предварительному сговору, злоумышленники незаконно хранили наркотическое средство с целью сбыта. В съемной квартире был проведён обыск, в ходе которого оперативниками также было обнаружено и изъято наркотическое вещество, упаковочный материал и электронные весы.

«В отношении подозреваемых следователем УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса РФ. Им инкриминируется покушение на незаконный сбыт наркотических средств», - передаёт пресс-служба УМВД России по Курганской области. Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до 20 лет. Злоумышленницы заключены под стражу, а в отношении мужчины мера пресечения избирается.

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области.

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