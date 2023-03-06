За продвижение идей возврата к СССР зауральца оштрафовали на 350 тысяч рублей

Житель Курганской области на своих страницах в социальных сетях размещал материалы, призывающие к насильственному захвату властных полномочий и изменению конституционного строя Российской Федерации.

Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что приговором Центрального окружного военного суда города Екатеринбурга осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Фото с сайта freepik.com

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