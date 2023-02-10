За сбыт наркотиков перед судом в Кургане предстанет подросток

В ноябре прошлого года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции на улице Пугачева в Кургане. В ходе личного досмотра у задержанного был изъят свёрток с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство, общей массой 9,85 г. 17-летний парень собирался размещать его по тайниковым закладкам. В ходе обыска по месту проживания фигуранта были обнаружены и изъяты предметы для расфасовки наркотических средств. В скором времени уголовное дело по существу рассмотрит суд.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств относятся к категориям тяжких и особо тяжких. Сотрудники следственных органов и полиции призывают родителей несовершеннолетних внимательно относиться к их времяпрепровождению. Часто несовершеннолетние не воспринимают всю общественную опасность этих преступлений и предусмотренную за это уголовную ответственность. Вовремя уберечь подростков от нарушения закона - задача родителей.