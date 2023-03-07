Зауралец хотел незаметно съездить на машине друга по делам и попал в ДТП

В Куртамышском округе нетрезвый гражданин во время вечеринки вытащил из кармана приятеля ключи от машины и решил прокатиться. Незамеченным остаться ему не удалось – попал в аварию. Нарушитель скрылся с места ДТП, вернул автомобиль владельцу и рассказал о случившемся.

Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения злоумышленник может отправиться за решётку на пять лет. Как уточнили в региональном управлении МВД, ранее гражданин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления.

За оставление места дорожно-транспортного происшествия его ждет административная ответственность. Нарушителю назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.

Фото с сайта freepik.com

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