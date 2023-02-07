Зауралец полгода ездил на авто по поддельным документам

Шадринская прокуратура утвердила обвинение в отношении 32-летнего жителя Шадринска, которому вменяют использование фиктивных документов при вождении автомобиля.

Следствие установило, что в декабре 2021 года мужчина обратился по интернету к незнакомому человеку и попросил изготовить водительское удостоверение. Незнакомец, разумеется, не мог отказать шадринцу в просьбе, поскольку за услугу предлагались деньги. 13 декабря того же года шадринец получил по почте сфальсифицированные водительские права. После этого мужчина, воспользовавшись мобильным приложением, смог внести данные удостоверения в электронный полис ОСАГО.

Все хорошее когда-то кончается, говорят в народе. С поддельными документами жителю Шадринска удалось поездить всего лишь полгода. В августе 2022 года при управлении авто мужчина попал в ДТП. На место дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые при проверке документов заподозрили, что они поддельные. При более детальной проверке экспертиза подтвердила их подложность.

В прокуратуре Курганской области пояснили, что за подделку государственных документов жителю Шадринска грозит наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ, ареста либо лишения свободы на срок до двух лет. Какое наказание выберет суд, покажет время.