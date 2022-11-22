Зауралец украл овец, продал мясо и сжёг машину

В Далматовском округе злоумышленник незаконно проник в загон, который надёжно не запирался, вывел оттуда четырёх овец и погрузил их в автомобиль.

Животных он отвёз к себе домой, заколол, часть мяса продал, часть оставил себе. Материальный ущерб, причинённый потерпевшему, составил порядка 30 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, он сжёг свой автомобиль, на котором перевозил животных, а также обувь, которая была на нём в момент совершения хищения.

Обнаружив пропажу скота, владелец обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении кражи 26-летнего, ранее неоднократно судимого жителя района. Мужчина признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что максимальное наказание за кражу - лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото Николая Пушилина.