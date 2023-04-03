Зауралец вынес из чужой квартиры дверь и стеклопакет

Житель города Макушино взломал дверь и незаконно проник в чужую квартиру.

Покинуть дом он решил не с пустыми руками. Прихватил с собой стеклопакет и металлическую дверь, принадлежащие жительнице города Кургана. Общий материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Личность подозреваемого полицейские установили. Нарушителем оказался ранее неоднократно судимый 45-летний гражданин.Злоумышленник пытался уехать на поезде на отдых в другой регион, но правоохранители задержали его. Украденное обнаружено по месту жительства фигуранта. В настоящее время имущество возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело.Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что за кражу с незаконным проникновением в жилище нарушитель ближайшие шесть лет может провести за решёткой.

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