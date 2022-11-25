Зауралец за финансирование террористической деятельности и сомнительные призывы в интернете проведёт в колонии 11 лет

Житель Катайска через платёжные терминалы неоднократно переводил денежные средства на финансирование запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации. Также злоумышленник размещал в социальных сетях видеофайлы, фотографии и текстовые материалы, содержащие оправдание террористической деятельности под видом религиозной идеологии и публичные призывы к совершению насильственных действий над людьми, не исповедующими ислам.

Исповедующего радикальную исламскую идеологию фигуранта уголовного дела за финансирование террористической деятельности, а также призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности приговорили к 11 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей, а также с созданием учетных записей (аккаунтов) в социальных сетях, размещенных в интернете, на срок два с половиной года.

Он надеялся на смягчение приговора. Апелляционный военный суд города Москвы оставил в силе приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга в отношении 32-летнего жителя Катайска.

Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что отбывание первых трех лет осужденному назначено судом в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Фото пресс-службы УФСБ России по Курганской области.

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