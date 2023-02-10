Зауральские автоинспекторы помогли маме с ребёнком добраться до больницы

Мужчина пояснил, что его пассажирам - несовершеннолетней девочке и ее маме - требуется помощь. У ребенка ощущались острые боли внизу живота, самочувствие ухудшалось, имелись подозрения на аппендицит. По информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, старший лейтенант полиции Максим Яманаев и лейтенант полиции Александр Долганцев на патрульном автомобиле быстро отвезли их в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста для оказания квалифицированной медицинской помощи. Убедившись, что ребенок в руках специалистов, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. Девочке провели операцию. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.