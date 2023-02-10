Зауральские огнеборцы вернули к жизни котенка, пострадавшего при пожаре

В селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа Курганской области днем 9 февраля произошел пожар. Загорелся жилой дом на улице Молодежной.

Как уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, людей в горящем доме не было, но в едком и густом дыму чуть не задохнулся маленький черный котенок. Животное, которое уже почти не подавало признаков жизни, обнаружили в ходе ликвидации пожара огнеборцы.

- Котенок лежал на полу, не пищал и не шевелился. Его обнаружил помощник начальника караула Евгений Яковлев, и растер снегом, чтобы немного привести в чувство. Я положил котенка на перчатку и провел реанимационные мероприятия с помощью дыхательного аппарата. После этого, котенок замяукал, зашевелился, - рассказал командир отделения 6 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Никишин.