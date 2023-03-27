Желавшая похудеть жительница Урала получила условный срок

В погоне за стройностью 31-летняя жительница Урала заказала препарат для похудения в Казахстане. При вскрытии международного отправления оперативники обнаружили 5 упаковок с наименованием «Королевский Билайт» и 19 упаковок «Билайт Королевский B-litе» по 96 капсул каждая. Эксперты установили содержание в составе сильнодействующего вещества сибутрамин массой не менее 781,13 граммов.

«В большинстве случаев данная продукция приобреталась через сеть Интернет и доставлялась в Россию в международных почтовых отправлениях из Республики Казахстан, Республики Киргизия и Китая. На сайтах, где производится закупка, информация о действующем веществе в составе БАДа чаще всего отсутствует. Чтобы не попасть в подобную «неприятную» ситуацию, обращайтесь в таможенные органы за консультацией», - пояснил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Как пояснили в пресс-службе Тюменской таможни, за контрабанду гражданке могло грозить лишение свободы сроком до 12 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Её приговорили к трем годам и одному месяцу условно.

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