Житель Целинного округа пытался ломом вскрыть магазины, затем атаковал Почту России

Целинный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении неоднократно судимого за совершение краж 24-летнего жителя Целинного округа. Он совершил кражу из отделения Почты России и два покушения на кражи из магазинов.

В судебном заседании установлено, что молодой человек со своим знакомым, будучи нетрезвыми, решили ещё выпить, а для этого — украсть из магазина деньги либо спиртное. После двух неудавшихся попыток сломать стены двух магазинов при помощи металлического лома нарушители сорвали запорное устройство с отделения почтовой связи и проникли в помещение, откуда похитили материальные ценности, в том числе сигареты, продукты питания, симкарты.

Похищенное имущество молодые люди спрятали в колодце во дворе дома. Размер ущерба заявлен потерпевшим на сумму более 23 тысяч рублей. После сообщения о краже похищенное имущество было обнаружено и передано потерпевшим.Учитывая прежние судимости молодого человека, приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Какое наказание грозит его приятелю, не уточняется.

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