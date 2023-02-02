Житель города Щучье пытался взломать сайты органов власти

Следственный комитет закончил расследование в отношении 22-летнего жителя Щучья, обвиняемого в использовании вредоносной компьютерной программы. Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ.

Молодой человек загрузил на домашний компьютер программу, с функциями неправомерного воздействия на средства электронной вычислительной техники. Изучив инструкцию, он узнал, что программа предназначена для получения доступа к конфиденциальной компьютерной информации третьих лиц.

Наделённый такими знаниями, обвиняемый осуществил воздействие на сайты органов власти двух регионов нашей страны. Однако, властные интернет-ресурсы оказались технически защищёнными, и доступ к информации начинающему хакеру получить не удалось.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание до четырёх лет лишения свободы. Гражданин признал вину и раскаялся в содеянном.