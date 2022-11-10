Житель города Щучье утром открыл стрельбу из карабина по проезжающим автомобилям

Утром 10 ноября в Щучье местный житель открыл стрельбу по проезжающим автомобилям из карабина.

Силами сотрудников полиции и Росгвардии злоумышленник был оперативно задержан, оружие изъято.

Так как рядом с местом стрельбы находилось здание школы №1, были приняты дополнительные меры по отмене занятий. Пострадавших нет. Занятия в школе возобновлены, сообщили в правительстве региона.

По данным источников, стрелявший по автомобилям мужчина ранее судим, а карабин накануне украл.

На месте сейчас работают силовики, выясняются все обстоятельства случившегося.